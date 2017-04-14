Arslan: "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, 15 Temmuz Şehitler Gününde Inşallah Serbest Geçişi Sağlamış...
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklaması KARS - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki gişelere ilişkin, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, 20 Nisan'da başlayacağımız serbest geçiş çalışmalarını, 15 Temmuz'da...
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklaması KARS - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki gişelere ilişkin, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, 20 Nisan'da başlayacağımız serbest geçiş çalışmalarını, 15 Temmuz'da bitirerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, 15 Temmuz şehitler gününde inşallah serbest geçişi sağlamış olacağız." dedi.
Kars'ta bulunan Bakan Arslan, 20 Nisan'dan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde gişeleri kaldırmak ve serbest geçiş sistemini sağlamak amacıyla çalışma başlatacaklarını bildirdi.