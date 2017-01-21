Arşiv Görüntü) 341 Deaş Hedefi Vuruldu, 62 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 341 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edildi. Harekatta DEAŞ'lı 46 terörist öldürüldü, 16'sı da yaralanarak etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 151 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Özgür Suriye Ordusu, 227 meskun mahalde kontrolü ele geçirirken, bin 875 kilometrekarelik alan terör örgütlerinden temizlendi. Karadan ateş destek vasıtalarıyla 318 DEAŞ hedefinin vurulduğu harekatta 21 hedef de havadan uçaklarla hedef alındı. Gün içerisinde 46 teröristin etkisiz hale getirildiği, 16'sının da yaralandığı harekatta 2 silahlı araç da imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın sonu durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 227 meskun mahalde yaklaşık bin 875 kilometrekarede kontrol sağlanmıştır. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 318 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah ve Kabbasin güneyinde tespit edilen 21 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yeri olarak kullanılan 17 bina, bir havan ve bir zırhlı araç imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 46 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 16'sı yaralanmış ve 2 silahlı araç imha edilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 30 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 44 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir." - Gaziantep