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Arşiv Görüntü) 145 Deaş Hedefi Vuruldu, 17 Terörist Öldürüldü
Arşiv Görüntü) 145 Deaş Hedefi Vuruldu, 17 Terörist Öldürüldü
18 Ocak 2017 Çarşamba 11:36
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[9173315] DHA
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