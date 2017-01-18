Arşiv Görüntü) 145 Deaş Hedefi Vuruldu, 17 Terörist Öldürüldü

Arşiv Görüntü) 145 Deaş Hedefi Vuruldu, 17 Terörist Öldürüldü

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Terör
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads