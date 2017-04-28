Arsenal Taraftarına Büyük Şok!

Bir şov programında Arsenal taraftarına yapılan şaka şok etti.

Bir şov programında Arsenal taraftarına yapılan şaka şok etti. Gözleri kapatılan 'kurban'a yapılan Tottenham dövmesi şakası Arsenal taraftarını çıldırttı.

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