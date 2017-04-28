Arsenal Taraftarına Büyük Şok!

Bir şov programında Arsenal taraftarına yapılan şaka şok etti. Gözleri kapatılan 'kurban'a yapılan Tottenham dövmesi şakası Arsenal taraftarını çıldırttı.
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