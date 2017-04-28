Arsenal Maçında Turta Yiyen Dev Kaleci, 20 Kilo Verdi

115 kilo ağırlığıyla tanınan ve maç sırasında yedek kulübesinde turta yemesiyle tüm dünyanın tanıdığı kaleci Wayne Shaw son haliyle şaşırttı. Shaw, Sutton United'ın Arsenal ile oynadığı FA Cup maçında, yedek kulübesinde turta yemiş, maç sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

20 KİLO VERDİ

Yaşanan bu olay nedeniyle kulübü tarafından sözleşmesi feshedilen Shaw'un son hali görenleri hayli şaşırttı. 115 kilo olan kaleci verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Shaw'un yaşananların ardından yaklaşık 20 kilo kaybettiği gözleniyor.

FUTBOLA GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Profesyonel futbol hayatı sona eren Wayne Shaw antrenör olarak futbola geri dönmek istediğini söyledi.

Yedek kulübesinde turta yemesinin ardından 45 yaşındaki kaleci hakkında, federasyon ve ülkedeki bahis komisyonu tarafından soruşturma açılmıştı. 45 yaşındaki eski kaleci şimdilerde ise, bu konuyla haberleri ve tartışmaları duymanın kendisinin çileden çıkardığını belirterek, 'Bu olay hayatımı değiştirdi' şeklinde konuştu.

Yedek kulübesinde turta yemesinin ardından 45 yaşındaki kaleci hakkında, federasyon ve ülkedeki bahis komisyonu tarafından soruşturma açılmıştı.

(Skorer)