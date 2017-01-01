Arsenal'de Oliver Giroud'un Attığı Gol Taraftarı Ayağa Kaldırdı

İngiltere Premier Lig'de Arsenal evinde Crystal Palace'ı konuk etti. Maça Fransız yıldız Oliver Giroud'un attığı muazzam gol damgasını vurdu.
AKREP VURUŞU GOLÜ ATTI
Hızlı atakta topla sol kanattan ilerleyen Alexis Sanchez, bekletmeden ortasını açtı, top Giroud'un arkasına düştü fakat Fransız yıldız topa topuğuyla vurdu ve top ağlarla buluştu. Taraftar bu gol karşısında adeta çıldırdı.
İşte muazzam gol;
Arsenal'dan yılın kontrası, Olivier Giroud'dan yılın golü! pic.twitter.com/8bivMiuMVF— Muslera Bey (@FMusleraBey) 1 Ocak 2017