Arsenal 23 Nisan Şenliği
Arsenal'in Türkiye'deki altyapı okulu Arsenal Soccer School Türkiye, öğrencileri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacak.
Arsenal'in Türkiye'deki altyapı okulu Arsenal Soccer School Türkiye, öğrencileri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacak.
Spor dünyasından iş adamlarına birçok ünlü ismin katılacağı faaliyette Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın efsane ismi Tugay Kerimoğlu gibi kariyerinde zirveye çıkmış kişiler Arsenal'in ayrıcalıklı dünyasında Arsenal Soccer School öğrencileri ile bir araya gelecek.
Arsenal Kulübü'nün resmi futbol okulu olan Arsenal Soccer School Türkiye, 5-16 yaş arasındaki çocuklara Arsenal'in alt yapısında uygulanan antrenman metotları ve felsefeye uygun olarak futbol bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Ümraniye'deki Futbol Park Tesisleri'nde gerçekleşecek etkinliğe katılacak ünlüler bir gösteri maça yapacak. Ayrıca çocuklarla da sahada hoşça vakit geçirecekler. Öte yandan bu gösteri maçını eski FIFA kokartlı şimdilerde yorumcu olan Ahmet Çakar yönetecek.
(fotoğraflı) - Çalacak