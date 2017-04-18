Arsenal 12 Nisan Şenliğinde Ünlü İsimler Bir Araya Gelecek
Arsenal Soccer School Türkiye, öğrencileri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor.
Arsenal Soccer School Türkiye, öğrencileri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor.
Spor dünyasından iş adamlarına birçok ünlü ismin katılacağı organizasyona Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, usta spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın efsane ismi Tugay Kerimoğlu gibi kariyerinde zirveye çıkmış kişiler katılacak. Etkinliğe katılacak ünlüler bir gösteri maçı yapacak. Ayrıca çocuklarla da sahada hoşça vakit geçirecekler. Öte yandan bu gösteri maçını eski FIFA kokartlı hakem şimdilerde yorumcu olan Ahmet Çakar yönetecek.
Etkinlik 22 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da Ümraniye'de bulunan Futbol Park Tesisleri'nde düzenlenecek. - İSTANBUL
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