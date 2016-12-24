Nemrut Dağı Milli Park alanı içerisinde bulunan Arsemia ören yerinde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Nemrut Dağı Milli Park alanı içerisinde bulunan Arsemia ören yerinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerine geldiklerinde ihbarın doğru olduğunu gördü. Arsemia heykelinin bulunduğu bölgenin üst kısmında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kazılan yerin höyük olduğu ifade ediliyor.



Jandarma ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN