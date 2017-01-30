Arpanatolia'dan Burdur'da Konser

BURDUR'da Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Arpanatolia Grubu konser verdi.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konseri Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Osman Gök ve Burdurlular ilgiyle izledi.



Ferhat Erdem, Çağatay Anadol ve Suat Kuş'tan oluşan Arpanatolia Grubu konserinde arp, üç telli cura, sipsi, kaval gibi enstrümanlarla İç Anadolu, Teke Yöresi, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından ezgiler seslendirdi. - Burdur