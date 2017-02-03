Arpaçay Belediyesi'nin Karla Mücadelesi

Arpaçay Belediye Başkanlığı'nın karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Arpaçay'da önceki gün başlayan yoğun kar yağışı ve tipinin ardından Belediye Başkanlığı'nca kar temizleme çalışmaları başlatıldı. Karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden ana ve ara arterleri temizleyerek vatandaşların mağdur olmasını önledi.



Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, karla mücadele çalışmalarını yakından takip ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Altay, ilçe merkezi ve merkeze bağlantılı yollarda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Başkan Erçetin Altay, "Vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyoruz. Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.



Altay, "Olumsuz hava şartlarından hiç kimsenin mağdur olmaması için gereken tedbirleri aldık. Ekiplerimiz sağ olsun gece gündüz büyük gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışan personellerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Arpaçay Belediye Başkanlığı'nca yürütülen karla mücadele çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti. Başkan Erçetin Altay, çalışmaları yakından takip ederek bir süre çalışmaları yürüten personelle sohbet etti.



Arpaçay'da belediye iş makinelerinin temizlenen karlar, kepçelerle kamyonlara doldurularak ilçe dışına çıkarıldı. - KARS