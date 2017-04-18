Arpa Yüklü Kamyondan 166 Bin Paket Kaçak Sigara Çıktı

BİTLİS'te polis tarafından drdurulan arpa yüklü kamyonda 166 bin 50 paket kaçak kaçak sigara ele geçirildi.



Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde yaptıkları kontroller sırasında Ö.B. yönetimindeki arpa yüklü bir kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada kamyonun kasasında gümrük kaçağı olduğu belirtilen 166 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.



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