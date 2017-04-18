Arpa Yüklü Kamyonda Kaçak Sigara Sevkiyatı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde arpa yüklü kamyonda, 166 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bitlis üzerinden batı illerine kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Bitlis-Tatvan karayolunda Ö.B yönetimindeki kamyonu durdurdu.



Aramada, kamyonun kasasındaki arpaların altına gizlenmiş 166 bin 50 paket kaçak sigara bulundu.



Sürücü gözaltına alındı.



Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.