Aromatik Bitkiler Trakya'ya İyi Gelecek

Trakya'da aromatik bitki yetiştirilmesi konusunda çalışmaları bulunan Trakya Kalkınma Ajansı, lavanta yetiştiriciliği konusunda bir istişare toplantısı düzenlendi.



Trakya Kalkınma Ajansı Konferans salonunda yapılan toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan, 24. Dönem Milletvekili Kemal Değirmendereli, borsa, birlik, kooperatif, üniversite, kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı. Toplantının başında bir açılış konuşması yapan Trakya kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin toplantının düzenlenme amacının lavanta üretimi konusunda kamu, STK, üniversite, özel sektör işbirliğinin araştırılması ve lavanta yetiştiriciliğinden bölgede gelir elde edilmesi, marka oluşturulması için neler yapılması gerektiğinin belirlenmesi olduğunu vurguladı.



"Burada önemli olan bu işin Trakya da sistemli bir şekilde yapılması ve bu ürünün hammadde olarak kullanacak firmaların bölgeye yatırım yapması olduğunu ifade eden Şahin, "Bu toplantıyı düzenlerken hedefimiz lavanta üretiminin ve elde edilen ürünlerin işlenmesinde yer alan tüm tarafları bir araya toplayarak bir yol haritası çıkarmaktır. Bu nedenle işin tüm tarafları olarak ile bir araya geldik. Konuyu istişare edeceğiz ve görüşleriniz doğrultusunda kararlar alacağız. Şimdi sözü sizlere bırakıyoruz" dedi.



Toplantıda kamu, özel sektör, STK, üniversite, çiftçi temsilcileri lavanta üretimi konusunda bölgemizin güçlü, zayıf yönleri ve fırsat ve tehditlerini ele aldı. Toplantıda öne çıkan fikirler ve öneriler şunlar oldu:



"Lavanta ve diğer aromatik bitkilerin üretilmesinde en büyük sıkıntı pazar bulmaktır. Bu işe girecekler büyük miktarlı üretim yapmalıdır. Pazarın istediği ürün özelliğine göre lavanta çeşidi seçilmelidir, çiçek için ayrı, yağ için ayrı çeşitler tercih edilmelidir. Büyük miktarlı üretimler için kooperatifleşmek önemlidir. Büyük miktardaki üretimler satışı da kolaylaştıracak, fiyatı da para kazandıracak düzeyde tutacaktır. Pazarlama yapısının iyi oturtulması gerekir. Birlik veya kooperatif olarak lavanta yetiştiriciliği konusunda daha çok yol alabiliriz. İstanbul'a ve Avrupa'ya yakın olmamız üretim ve satış için avantajımız olacaktır. Lavanta kalkerli ve kumlu yapıdaki marjinal toprakları sever, suya ihtiyaç duymaz, eğimli arazilerde yetiştirilebilir. Trakya'nın birinci sınıf tarım arazilerinde ekilmemesi gerekir. Lavantanın kullanılabileceği farklı alanların tespit edilmesi gerekir. Ülkemizin tüketim alışkanlıklarına göre lavantanın yeni kullanım alanları bulunabilir. Zararlısı bulunmadığı için süs bitkisi olarak ekilebilir, özellikle sivrisinek sıkıntısı bulunan Edirne'de bu bitki yaygın olarak ekilebilir. Arıların en fazla çiçek tozu aldığı bitki olan lavantadan elde edilecek bal karaciğerin yenilenmesine destek oluyor. Lavanta balı benzerlerine göre daha yüksek fiyattan alıcı bulabiliyor. Lavanta üretiminde etkin olan Fransız aileler, pazara yeni oyuncuların girmesine izin vermiyor. Özellikle lavanta yağı konusunda dünyada neredeyse tekel konumundalar ve fiyatların belirleyicisi durumundalar. Burada ülkemizin ve bölgemizin yapacağı ilk iş en azından ithal ettiğimiz kısmın ülkemizde üretilmesi olacaktır."



Toplantı sonunda Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından Lavanta Eylem Grubu kurulması önerisi yapıldı. Bunun için kurumlardan, STK'lardan, özel sektörden, üniversitelerden, çiftçi birliklerinden birer temsilci seçildi ve gruba dahil oldu. Bir sonraki istişare toplantısının bir ay sonra yapılmasına karar verildi. - KIRKLARELİ