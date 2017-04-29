Arnavutluk'ta "Uyuşturucu, Özgürlüğün Sonu" Paneli

Arnavutluk'ta Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsanı Yardım Vakfı (İHH), Arnavutluk Polisi Soruşturma Sektörü ve Arnavutluk Yeşil Hilal Vakfı iş birliğinde "Uyuşturucu, özgürlüğün sonu" konulu panel düzenlendi.



Başkent Tiran'da düzenlenen, Tiran Yunus Emre Enstitüsü yöneticileri, Arnavutluk emniyet yetkilileri, İHH temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı panelde, gençlerin ve ailelerinin uyuşturucu kullanımı, uyuşturucuya erişimi engelleme, kullanıcılara tıbbi destek verme, kamuyu bilgilendirme araçlarını kullanma, resmi makamlarla iş birliği ve halkın bilinçlendirilmesi konuları ele alındı.



Panelin düzenlenmesinde katkılarını esirgemeyen kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Demirbaş, bu konu üzerine tartışılacak çok şeyin olduğunu vurguladı.



Uyuşturucunun küresel bir sorun haline geldiğine işaret eden İHH temsilcisi Osman Atalay, "Dünyada 250 milyon kişi hayatından en az bir kere uyuşturucu kullanmıştır. Gençlerin maruz kaldığı riski unutmayalım. Balkan ülkelerinde gençler uyuşturucu kullanımın hedefindedir, yani ciddi risk altındalar. Burada temel amacımız gençleri ve onların ailelerini bilinçlendirmek." diye konuştu.



Uyuşturucuyla mücadelede hükümet, STK'lar ve medyanın iş birliğinin önemine dikkati çeken Arnavutluk Yeşil Hilal Vakfı İcra Müdürü Endrit Reka da "Uyuşturucuyla mücadele çabalarına katılan ünlüler, toplum üzerinde belli bir etkiye sahip olduğundan önemlidir. Ancak ne yazık ki, ülkemizde bunun yasallaşmasına dair çabaların olduğunu görüyorum. Siyasi veya kamusal alanda görev alanlar söz konusu olduğunda durum daha da kötüdür." değerlendirmesinde bulundu.



Arnavut emniyetinden Seit Bici de uyuşturucuyla başarıyla mücadelede tüm kurumların harekete geçmesi ve koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.