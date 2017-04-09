Arnavutluk'ta Uyuşturu Operasyonu

Arnavutluk polisi ülkenin güneyinde bulunan Permet şehrinde 11,6 ton uyuşturucu ele geçirdi.



Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonda Përmet şehrinin Pagri köyünde 11,6 ton uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.



Açıklamada uyuşturucunun bir depoda bulunduğu ifade edildi.



Depo yöneticilerin tutuklandığını belirtilen açıklamada operasyon kapsamında bir kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.



Son aylarda Arnavutluk polisi ülke genelinde yaptığı operasyonlarda tonlarca esrar ele geçirmişti.