Arnavutluk'ta Eğitime Grip Engeli

Grip salgını nedeniyle Arnavutluk genelinde eğitime bir hafta ara verildi.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, grip salgınının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla ülkedeki tüm eğitim kurumlarının bir hafta tatil edildiği kaydedildi.



Bakanlığın açıklamasında, "Grip salgını ve hastalıkların yayılmasını durdurmak ve halkı bu hastalıklardan korumak amacıyla 9-14 Ocak arasında, ülke genelindeki tüm kamu ve özel eğitim kurumları tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.



Sağlık Bakanlığı, 3 Ocak'ta da ülkedeki tüm eğitim kurumlarının 4 gün süreyle tatil edildiğini açıklamıştı.



Başkent Tiran'da iki gün önce grip salgınında iki kişi hayatını kaybetmiş, bakanlık halkı grip aşısı olmaya çağırmıştı.