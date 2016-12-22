Arnavutluk'ta Deveran Aralığı Sergisi

Türk ressam Betül Burnaz'ın yağlı boya resimlerinden oluşan "Deveran Aralığı Sergisi" Arnavutluk'un başkenti Tiran'da açıldı.



Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Tiran'daki Gençlik Merkezi Galerisi'nde düzenlenen sergiye ülkedeki Türk kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.



Ressam Burnaz, AA muhabirinine yaptığı açıklamada, ilk kez Arnavutluk'u ziyaret ettiğini ve sergisinin de Tiran'da ilk kez açıldığını söyledi.



Arnavutluk ile Türkiye'nin birbirine benzeyen ülkeler olduğunu kaydeden Burnaz, şu ifadeleri kullandı:



"Arnavut sanatçılara önerim, bulundukları alanda durup kendi yörüngelerinde dünyaya dönmeleri ve eserlerine bulundukları alandan görüşlerine bu çok yönlülüğü yansıtmaları olacak. Bu bilmeceyi açıklamaktansa izleyicilerin ve sanatseverlerin gelip kendileri keşfetmelerini önersem daha mantıklı ve güzel olacak."



Tiran'ı çok beğendiğini söyleyen Burnaz, Arnavutluk'un diğer şehirlerini de gezip görmek istediğini sözlerine ekledi.



Deveran Aralığı Sergisi, 7 Ocak'a kadar ziyarete açık kalacak.