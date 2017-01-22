Arnavutluk Alexander Xhuvani Elbasan Üniversitesi'nden Tü'ye Ziyaret

Arnavutluk Alexander Xhuvani Elbasan Üniversitesinden Rektör Prof. Dr. Skender Topi, Dr. Artan Spahiu ve Erasmus Koordinatörü Gjolek Mera'dan oluşan heyet, Trakya Üniversitesini ziyaret etti.



TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Topi, ziyarette yaptığı konuşmada, TÜ'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.



Kendini evinde gibi hissettiğini aktaran Topi, "Kardeş bir ülkede bulunmaktan dolayı çok mutluyum. İki üniversite olarak ilişkilerimizi geliştirmeli ve birçok alanda daha fazla ortak çalışma gerçekleştirmeliyiz. Biz üniversite olarak Trakya Üniversitesinden akademisyenler ve öğrencileri kendi üniversitemizde görmek istiyoruz. Akademisyenlerinizi ve öğrencilerinizi üniversitemizde konuk etmekten ve beraber bilimsel çalışmalar gerçekleştirmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.



TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu aktardı. Tabakoğlu, iki üniversite arasındaki ilişkileri yeni projelerle geliştirebileceklerini kaydetti.



Ziyarette, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun ve Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz da yer aldı. Ziyaretin ardından konuklara Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi gezdirildi.