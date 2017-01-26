Arnavutköy'de Şüpheli Ölüm

Arnavutköy'de ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.



İmrahor Mahallesi Kuruçeşme Caddesi yakınındaki ormanlık alanda yerde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin, Fahrettin Koç'a (25) ait olduğu tespit edildi.



Vücudunda herhangi bir yaralanma ve darp izine rastlanmayan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Fahrettin Koç'un ailesinin, 22 Ocak'ta Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.