Arnavutköy'de Su Sporları Festivali Başladı
Arnavutköy'de Su Sporları Festivali başladıİSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gelişim çağındaki çocukları su sporlarına teşvik etmek amacıyla Arnavutköy Su Sporları Festivali'nin startını verdi.
Arnavutköy'de Su Sporları Festivali başladı
İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gelişim çağındaki çocukları su sporlarına teşvik etmek amacıyla Arnavutköy Su Sporları Festivali'nin startını verdi.
Spor yapmanın yetişkin bireylerde olduğu kadar gelişim çağındaki çocuklar için de önemli olduğuna dikkat çekmek isteyen Arnavutköy Belediyesi, geleceğin yüzme sporcusu olmaya aday çocuklar için harekete geçti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamda belediye, çocuklara yüzme sporunu aşılamak amacıyla Arnavutköy Su Sporları Festivali'ni hayata geçirdi.
4 kategoride kıyasıya mücadele
Çocuk yüzme, Yüzme Bayrak yarışı, Kano-Kürek Yarışı ve Sualtı Hokey gibi 4 farklı kategorilerde organize edilen festival, Arnavutköy Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Genç yarışmacıların mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Toplam 120 genç sporcunun mücadele ettiği müsabakaları Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın yanı sıra sporcuların yakınları da yerinde izledi.
Amaç, çocukların başarılarını teşvik etmek
Organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Öncelikle 23 Nisan'ın tüm çocuklarımıza kutlu olmasını diliyorum. Biz hemen her yıl bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Bu yıl ki programımız biraz daha kapsamlı. Yıl içerisinde yüzme öğrettiğimiz çocuklarımıza böyle bir yarışma yapmayı biraz da eğlenceli hale getirerek tasarladık. Bu yarışma aslında biraz daha çocukların başarılarını teşvik etmek maksadıyla organize ettiğimiz tatlı bir rekabet. Böylelikle hem çocuklarımızın ailelerine çocuklarının aldıkları eğitimin sonucunu takdim etmek, hem de 23 Nisan'ı en güzel şekilde kutlamak. Bu hafta boyunca yapılacak birçok etkinlikle devam edecek" şeklinde konuştu.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular madalyayla ödüllendirildi. Genç sporcular ödüllerini Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın elinden aldı.
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