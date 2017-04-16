Arnavutköy'de 'Evet' Çıktı

Arnavutköy'de Anayasa değişikliği referandum u için 141 bin kişi sandık başına gitti. Yapılan oylamada ilçeden yüzde 67 oranında "Evet" oyu çıktı.



Türkiye tarihinin en önemli referandum larından biri için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren anayasa değişikliği oylandı. İstanbul'un Avrupa yakasında en yüksek 'Evet' oyu veren ilçe Arnavutköy oldu. 160 bin 781 seçmene sahip Arnavutköy'de, 141 bin kişi sandık başına gitti.



138 bin oyun geçerli sayıldığı referandum oylamasında, yüzde 67 oranında "Evet" oyu çıktı. Bu sonuçla 39 ilçeli istanbul'un Avrupa yakasındaki en yüksek "Evet" oyu veren ilçesi Arnavutköy olurken, İstanbul genelinde ise yüzde 70 ile Sultanbeyli ilçesi birinci oldu.



Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk sivil anayasasının oylandığı bu önemli gecede Arnavutköy yüzde 67 ile üzerine düşeni yapmıştır. Arnavutköy'ümüze teşekkür ediyorum, İstanbul'umuza teşekkür ediyorum, Türkiye'mize teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL