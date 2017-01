Arnavut Sağlık Çalışanlarına Eğitim

İzmir'de, Arnavutluk'tan gelen 5 doktor ve 14 hemşireye acil sağlık hizmetleri, afet saha tatbikatları ve uygulamaları konularında eğitim verildi.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının desteği ile Sağlık Bakanlığı tarafından 12-20 Ocak tarihleri arasında Urla Karantina Adası'nda düzenlenen "Acil Sağlık Eğitim Programı"na katılan 5 doktor ve 14 hemşireye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.



Törene, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Projeler Daire Başkanı Ufuk Diri, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Musa Günay, İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ile sağlık çalışanları katıldı.



Törende konuşan Musa Günay, eğitimin amacının Arnavutluk'taki acil sağlık hizmetlerinin Türkiye'deki seviyeye getirilmesi olduğunu belirterek, "Bizim buradaki deneyimimizin Arnavutluk'ta işler hale getirilmesi için eğitim verdik. Bu eğitimle ülkelerine döndüklerinde verimli olacağını düşünüyoruz. Acil müdahaleyle ilgili hizmet veren kişilerin çok fazla bilgilerinin olmadığını, ambulanslarının tıbbı cihaz yönünden eksik olduklarını gördük." dedi.



İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, eğitim çerçevesinde ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin aktarılması için çaba sarf ettiklerini belirterek, Arnavutluk'taki sağlık hizmetlerinin gelişmesi için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.



Salnur, "Temenni ediyoruz afet ve terör yaşanmasın, toplumumuz ve bireylerimiz sıkıntılar yaşamasın, her şey insanlar ve bizim için. Yolun ortasında bayılmak, kalp krizi geçirmek, terörün içinde kalmak sadece Türkiye için özel bir durum değil. Arnavutluk için de Fransa için de Mısır için de her ülke için söz konusu olan bir durum. Bizler donanımlı olmak durumundayız." dedi.



Eğitime katılan Arnavut pratisyen hekim Ervin Meço, etkinliğin çok verimliği geçtiğini, özellikle ilk yardım konusunda çok fazla şey öğrendiklerini ifade etti.



Konuşmaların ardından eğitime katılan konuk ülke doktor ve hemşirelerine sertifikaları verildi.