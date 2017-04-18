Arnavut Liderden AB'ye Balkanlar Uyarısı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Balkanlar'da barış ve iş birliği için tek yolun, bölge ülkelerini Avrupa Birliği (AB) yolunda tutmak ve onlara net bir perspektif kazandırmak olduğunu ifade etti.



Rama, Politico dergisine verdiği demeçte, bölge ülkelerinin AB'ye üyelik sürecini ve güncel meseleleri değerlendirdi.



Kosova ile Arnavutluk'un birleşmesi söylentilerine değinen Rama, bunun söz konusu olmadığını belirterek, "Balkanlar'da barış ve iş birliği için tek yol, bu ülkeleri AB üyeliği yolunda tutmak ve onlara net bir bakış açısı kazandırmaktır." dedi.



Kosova ile "küçük bir birlik" kurmanın kendi dileği olmadığını kaydeden Rama, "Ancak AB kapılarının kapalı olması durumunda, bu da olası alternatiflerden biridir." değerlendirmesinde bulundu.



Rama, hiç kimsenin küçük birlikler istemediğini, herkesin büyük bir birliğin parçası olmayı hedeflediğini vurgulayarak, yine de umut ve perspektifin olmaması halinde küçük birlikler oluşabileceğini söyledi.



Genişleme sürecinin durmasının, Avrupa'yı istikrarsızlaştırabileceğini savunan Rama, "Alternatifler, Avrupa ülkeleri ve halkları için bir kabus olabilir." ifadesini kullandı.



Rama, bölge ülkelerinin AB'ye ihtiyaç duyduğunu ancak güvenli ve huzurlu bir Avrupa için AB'nin de bölgeye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Eğer Balkanlar karışırsa, AB nasıl güvende olabilir? AB, kalbindeki gri bir bölgede diğer aktörlerin kendisinden daha etkin olmasına nasıl izin verebilir?" değerlendirmesini yaptı.



Balkan ülkeleri arasındaki gerilimleri ve siyasi krizleri de değerlendiren Rama, yakın zamanda bölgede bir savaş çıkmasını beklemediğini ancak gerilimin düşürülmesinin AB ve ABD'ye bağlı olduğu söyledi.



Makedonya'da devam eden siyasi krize ve meclisteki Arnavut partiler tarafından oluşturulan platforma da değinen Rama, Makedon siyasilerin bu platforma yönelik saldırılarının son derece tehlikeli olduğunu belirtti.



Rama, "Makedonya'nın ve bizim en son ihtiyacımız olan şey etnik gruplar arası çatışmalardır. Zira, bu tür şeyleri kontrol edemezsiniz." görüşünü dile getirdi.



Makedonya'da yaşayan Arnavutların ülkedeki Makedonlarla eşit haklara sahip olmayı sorgulama hakkı olduğunu vurgulayan Rama, Arnavut platformunun 2001 yılında imzalanan Ohri Çerçeve Antlaşması'nda Arnavutlara tanınan hak ve özgürlükleri talep ettiğini sözlerine ekledi.