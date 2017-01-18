Armutlucumalılardan Öğrencileri Sevindiren Karne Hediyesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Armutlucuma ve Civar Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Aydın Köyü İlkokulu öğrencilerine yarıl yıl tatili öncesi karne hediyesi olarak atkı, bere ve eldiven dağıttı.



Kdz. Ereğli Armutlucuma ve Civar Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenol Akyol ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kdz. Ereğli İlçe Milli eğitim Müdürü Numan Korkmaz ile birlikte Aydın Köyü (Armutlucma) İlokulu'nu ziyaret etti. Dernek Başkanı Akyol ve beraberindekiler okuldaki 130 öğrenciye atkı, bere ve eldiven hediye etti. Amaçlarının öğrencileri sevindirmek olduğunu ifade eden Dernek Başkanı Akyol "Bizler Armutlucuma ve Civar Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak yıl içerisinde birçok etkinlik yapıyoruz. Bu günde yarıl tatil öncesi Armutlucuma ve civar köylerden Aydın Köyü İlkokulu'nda gelen öğrencilerimizi bir nebzede olsun sevindirmek, onlara yarıl yıl tatili öncesi karne hediyesi vermek istedik. Bu gün bizimle birlikte etkinliğimize katılan başta İlçe milli eğitim Müdürümüz Numan Korkmaz olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Armutlucumalılar Derneği olarak burada eğitim-öğrenim gören öğrencilerimizin her zaman yanlarında olacağız" dedi.



Yarıl tatil öncesi karne hediyelerine alan öğrenciler büyük bir sevinç yaşadılar. - ZONGULDAK