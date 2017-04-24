Armada Otel'de Rembetiko Gecesi
İlki, geçtiğimiz yıl Şubat sonunda, Apokries Rum Karnavalı ile birlikte yapılan Rembetiko gecelerinin ikincisi, 28 Nisan Cuma akşamı Armada Salon'da tekrarlanıyor.
İlki, geçtiğimiz yıl Şubat sonunda, Apokries Rum Karnavalı ile birlikte yapılan Rembetiko gecelerinin ikincisi, 28 Nisan Cuma akşamı Armada Salon'da tekrarlanıyor. Program 20.00'de başlayacak konser, yemek ve performans ile devam edecek.
Kaynak: Dunya.com
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