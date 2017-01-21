Arkeoloji ve Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

"Arkeoloji ve Büyük Saraylar Müzesi" turları Atnonina Turizm farkıyla 22 Ocak'ta...



Mozaik Buluşma Yeri ve Saati: Gülhane Parkı içinde yer alan Beltur Kandil Cafe; 09: 30



( Buluşma yerimize Tramvayla gelecek misafirlerimizin Gülhane tramvay durağında ineceklerdir. Aracıyla gelen misafirlerimizin Sirkeci, Eminönü ücretli otoparklarını kullanmasını tavsiye ederiz )



Güzergah: İstanbul Arkeoloji Müzesi Ana Binası içinde yer alan Sidamara Salonu, Truva Koleksiyonu, Filistin- Suriye Eserleri, İstanbul salonu, Eski Şark Eserleri Binası (Osmanlı dönemi Güzel Sanatlar Akademisi), Çinili Köşk.



Fiyata dahil hizmetler: Uzman rehberlik, sabah kahvaltılık poğaça, çay ikramı, Öğle kumanyası,



Hediyemiz: Tur bilgi notları



İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin dünyanın ilk büyük 5 müzesi içinde yer aldığını biliyor muydunuz? ya da tarihteki ilk yazılı anlaşma Kadeş Anlaşması'nın orijinalinin Arkeoloji Müzesi'nde bulunduğunu? Bahçesinde Dünya'nın en değerli çini koleksiyonuna da sahip olan Müze, Türkiye'de Müzecilik amaçlı kullanılmak üzere inşaa edilmiş ilk yapıdır.