Arkasspor Zorlu Sınavda

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde ilk yarıyı 26 puanla 2'nci sırada tamamlayan Arkasspor, yarın ikinci devrenin ilk haftasında 3 puan önünde yer alan lider Ziraat Bankası'nı konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak.



Hafta içinde CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Fransa'da Paris Volley'i 3-1 yenerek moral bulan Arkasspor, sezonun ilk yarısında 3-2 yenildiği Ziraat Bankası'ndan rövanşı almayı hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Seyircimizin salonu doldurmasını bekliyoruz. Onlara keyifli bir maç izletip kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi. - İzmir