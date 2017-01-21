Arkasspor Zorlu Sınavda

Arkasspor, yarın ikinci devrenin ilk haftasında 3 puan önünde yer alan lider Ziraat Bankası'nı konuk edecek.

Arkasspor Zorlu Sınavda

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde ilk yarıyı 26 puanla 2'nci sırada tamamlayan Arkasspor, yarın ikinci devrenin ilk haftasında 3 puan önünde yer alan lider Ziraat Bankası'nı konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak.

Hafta içinde CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Fransa'da Paris Volley'i 3-1 yenerek moral bulan Arkasspor, sezonun ilk yarısında 3-2 yenildiği Ziraat Bankası'ndan rövanşı almayı hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Seyircimizin salonu doldurmasını bekliyoruz. Onlara keyifli bir maç izletip kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi. - İzmir

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Şampiyonlar Ligi, Ziraat Bankası, Uğur Özden, Atatürk, Fransa, İzmir, Paris, Kaza
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads