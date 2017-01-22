Arkasspor - Ziraat Bankası: 2-3





SALON: İzmir Atatürk



HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)



ARKASSPOR: Muhammet (xx), Gökhan (xxx), Hakkı (xx), Sanchez (xxx), Borges (xx), Mustafa (xxx), Bravo (xx), Yiğit Gülmezoğlu (x), Çağatay (x)



ZİRAAT BANKASI: Savani (xxx), Vahit Emre (xxx), Nilsson (xxx), Baturalp Burak (xxx), Lee David (xxx), Ulaş (xxx), Volkan (xx), Rauwerdink (xx), Vefa (xx), Koray (xx), Cüneyt (xx)



SETLER: 15-25, 25-20, 26-24, 23-25, 13-15



SÜRE: 132 dakika (25, 31, 30, 29, 17)



EFELER Voleybol Ligi'nde zirve takipçisi Arkasspor, ikinci yarının ilk haftasında lider Ziraat Bankası'na tie-break setinde 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla İzmir ekibi 27 puana yükselirken, Başkent temsilcisi 31 puana ulaştı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 15-25, 25-20, 26-24, 23-25 ve 13-15'lik skorlarla sona erdi. - İzmir