Arkasspor ya Tamam ya Devam

ARKASSPOR, Efeler Ligi'nde play off yarı final serisinin üçüncü ve son maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki kritik randevu saat 18.00'de başlayacak.



Fenerbahçe'yi deplasmandaki ilk müsabakada 3-1 mağlup ettikten sonra, evindeki ikinci karşılaşmayı 3-2 kaybederek serinin 1-1'e gelmesine engel olamayan Arkasspor, İstanbul'dan galibiyetle dönmesi halinde adını finale yazdıracak. Mavi beyazlılar elenmesi durumunda ise Halbank-Ziraat Bankası eşleşmesinin kaybedeni ile üçüncülük için yarışacak. Arkasspor, bu sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. - İzmir