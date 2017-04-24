Arkasspor'un Kozu Sanchez

EFELER Ligi'nde finalde eşleştiği Halkbank'la ilk maçını çarşamba günü deplasmanda oynayacak Arkasspor'un şampiyonluk yolundaki en önemli kozu Kübalı pasör çaprazı Michael Sanchez Bozhuleva olacak. Geçen sezon Arjantin'in Bolivar takımında şampiyonluk yaşadıktan sonra mavi beyazlı ekibe transfer olan Sanchez, play off maçlarındaki performansıyla takımını ateşleyen isim oldu.



Arkasspor'un çeyrek finalde Maliye Piyango'yu İzmir'de 3-2 yendiği karşılaşmada 26, deplasmanda 3-1 kazanılan rövanşta 22 sayıyla takımının skor yükünü çeken Kübalı yıldız, Fenerbahçe ile oynanan yarı final serisinde de boş durmadı. Arkas'ın zaferiyle sonuçlanan üç maçlık seride sırasıyla 30, 28 ve 32 sayıyla yıldızlaştı..



- İzmir