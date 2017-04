Arkasspor Tur Peşinde

EFELER Ligi'nde play off çeyrek final ilk karşılaşmasında evinde Maliye Piyango'yu tie-break setinde 3-2 mağlup ederek pazar günü Ankara'da oynanacak rövanş öncesi avantajı eline alan Arkasspor, rakibini deplasmanda da yenerek seriyi üçüncü maça taşımadan turu geçmeyi hedefliyor. İki kez geriye düştüğü müsabakada pes etmeyerek kazanmayı başaran mavi-beyazlılarda Kübalı Sanchez, 42 sayı ile galibiyetin mimarı oldu.



Maliye Piyango karşısında çok iyi oynamamalarına rağmen galip gelmeyi bildiklerini ifade eden Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Rakibimizle Ankara'da oynayacağımız maçı da alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Her türlü galibiyette yarı finale yükseleceğiz. Maliye Piyango kazanırsa, turu geçecek takım çarşamba günü İzmir'de belli olacak, ancak biz bir an önce işi bitirmeliyiz. Adım adım hedefe yürüyeceğiz" diye konuştu.



