Arkasspor Şampiyonluk Aşkına

EFELER Voleybol Ligi'nde çeyrek finalde Maliye Piyango'yu, yarı finalde ise Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükselen Arkasspor, şampiyonluk yolculuğundaki ilk maçında yarın Halkbank'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Başkent Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak zorlu randevuyu TRT Spor naklen ekranlara getirecek. Final serisinde 3 galibiyet alacak ekip kupanın sahibi olacak. İki takım arasındaki ikinci karşılaşma 28 Nisan Cuma günü yine Ankara'da gerçekleşecek.



Mavi beyazlılar, üçüncü müsabakada rakibini 1 Mayıs Pazartesi günü konuk edecek. Gerek kalması durumunda dördüncü maç 3 Mayıs Çarşamba günü İzmir'de, beşinci karşılaşma ise 6 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da oynanacak.



Basın Sözcüsü Uğur Özden, şampiyonluk kupasını 5. kez müzelerine götürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ankara'dan galibiyet ya da galibiyetlerle dönmek ve kupayı seyircimiz önünde kaldırmak istiyoruz. İzmir seyircisine büyük görev düşüyor" dedi. - İzmir