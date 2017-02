Arkasspor Play Off'a Yakın

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 2-1 geriye düştüğü maçta Paris Volley'i evinde 3-2 yenerek ikinci sıradaki yerini koruyan Arkasspor, play off kapısını araladı. Grupta namağlup Zenit Kazan 4 maç sonunda 12 puanla liderliğini korurken Arkasspor 7 puana ulaştı. VfB Friedrichshafen 5, Paris Volley ise 2 puanda. Mavi beyazlı ekip, 15 Şubat'ta ağırlayacağı VfB Friedrichshafen'i yenerse, son maçlar öncesi ikincilik vizesini alıp, yoluna play off'ta devam etmeyi garantileyecek.



Tarihinde 6'ıncı kez Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösteren Arkasspor, ilk kez 2007-08 sezonunda yer aldığı dev organizasyonda 3 kez play off oynadı. Arkasspor, 2011-12 sezonunda ise devler arenasında Final Four'a adını yazdırmayı başardı. Arkasspor Antrenörü Glenn Hoag, Paris Volley karşısında ilk sette iyi oynadıktan sonra hücumda aksadıklarını söyleyerek, "Bloklarda sıkıntı yaşadık ama sonuçta tie-break setinde de olsa kazanmayı başardık" diye konuştu.









- İzmir