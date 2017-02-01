Arkasspor-Paris Volley: 3-2





SALON: İzmir Atatürk



HAKEMLER: Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn) (xx), Roy Bensimon (İsrail) (xx)ARKASSPOR: Mustafa (xxx), Sanders (xxx), Gökhan (xxx), Hakkı (xxx), Sanchez (xxx), Borges (xxx), Bravo (xxx), Yiğit Gülmezoğlu (xx), Muhammet (xx)



PARIS VOLLEY: Kaba (xx), Araujo (xx), Sens (xxx), Kreek (xx), Baranek (xxx), Gergye (xxx), Koga (xxx), Walgenwitz (x)



SETLER: 25-21, 23-25, 16-25, 25-19, 23-21



SÜRE: 129 dakika (24, 29, 22, 29, 25)



CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ülkemizi temsil eden Arkasspor, Fransa'da 3-1 yendiği Paris Volley'i evinde tie-break setinde 3-2 mağlup etti.



İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda büyük çekişmeye sahne olan müsabakanın setleri 25-21, 23-25, 16-25, 25-19 ve 23-21'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 4. maçında 3. galibiyetini alan Arkasspor, 7 puana ulaşıp 2'nci sıradaki yerini korurken, puanını 2'ye çıkaran Paris Volley son basamakta kaldı.



Mavi-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. sınavında 15 Şubat'ta yine evinde Almanya'dan VfB Friedrichshafen'le karşı karşıya gelecek. - İzmir