Arkasspor Mutlu Dönüyor

CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda evinde Rus ekibi Zenit Kazan'a 3-0 yenildikten sonra, ikinci maçında Almanya'da VfB Friedrichshafen'i tie-break setinde 3-2 mağlup eden Arkasspor, ilk 2 yarışında önemli bir galibiyet elde etti. Mavi beyazlılar, 2-0 öne geçtiği mücadelede rakibi skoru 2-2'ye getirmesine rağmen tie-break setini kazanarak 2 puanın sahibi oldu.



Gruptaki diğer karşılaşmada Zenit Kazan, evinde Paris Volley'i 3-0 yenerek 6 puanla liderliğini sürdürürken, 3 puanlı VfB Friedrichshafen ikinci, 2 puanlı Arkasspor üçüncü, 1 puanlı Paris Volley ise son sırada yer aldı. Arkasspor'da Kübalı Sanchez 28 sayı ile galibiyetin mimarı oldu. Galibiyeti maç sonunda gurbetçilerle kutlayan Arkasspor, 18 Ocak'ta Paris deplasmanında terleyecek.



- İzmir