Arkasspor - Maliye Piyango: 3-2





SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena



HAKEMLER: Nurper Özbar (xx), Yavuz Akdemir (xx)



ARKASSPOR: Sanders (xxx), Mauricio (xxx), Mustafa Koç (xxx), Sanchez (xx), Gökhan (xx), Hakkı (xxx), Ahmet (xx), Caner (xx), Yiğit (xx), Bravo (xx)



MALİYE PİYANGO: Muhammet (xx), Venno (xxx), İzzet (xx), Sercan (xx), Gjorgiev (xxx), Stankovic (xxx), Deniz (xx), Sefer (xx), Siltala (xx), Ceyhun (xx), Uğur (xx)



SETLER: 24-26, 25-12, 23-25, 25-23, 20-18



SÜRE: 129 dakika (26, 25, 30, 28, 20)



EFELER Ligi Çeyrek Final Play-Off ilk maçında Maliye Piyango'yu konuk eden Arkasspor rakibini 3-2 yenerek avantaj elre etti.



Atatürk Voleybol Vestel Ventus Arena'da oynanan maçın ilk setini 26-24 kaybedip 1-0 geriye düşen İzmir ekibi, ikinci seti rahat bir oyunun ardından 25-13 kazanarak skoru 1-1 yaptı. Maliye Milli Piyango başabaş geçen üçüncü seti 25-23 galip bitirerek bir kez daha öne geçti: 2-1. Ardından toparlanan mavi-beyazlılar dördüncü seti 25-23, tie-break setini de 20-18 kazanarak salondan galibiyetle ayrıldı.



Rövanş karşılaşması 9 Nisan Pazar günü Ankara'da Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak. - İzmir