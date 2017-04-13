Arkasspor Final Aşkına

EFELER Ligi'nde play off çeyrek finalinde Maliye Piyango'yu eleyen Arkasspor, yarı finalin ilk ayağında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı TRT Spor naklen yayınlayacak. Bu maçın rövanşı, pazartese günü İzmir'de oynanacak. Seride 2 galibiyet elde edecek ekip adını finale yazdıracak. Galibiyetlerin eşitliği halinde üçücü müsabaka 20 Nisan Perşembe günü İstanbul'da yapılacak. Yarı finaldeki diğer karşılaşmalar Halkbank ile Ziraat Bankası arasında oynanacak. - İzmir