Arkasspor Fenerbahçe'yle Final Aşkına

EFELER Ligi'nde play off yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek final için büyük avantaj yakalayan Arkasspor, yarın rakibiyle evinde rövanş mücadelesine çıkacak.



Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena'da saat 18.00'de başlayacak müsabakanın bilet fiyatları 5 TL. Mavi beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını finale yazdıracak. Fenerbahçe'nin kazanması durumunda finalisti belirleyecek serinin üçüncü maçı cuma günü İstanbul'da oynanacak.



İstanbul'daki maçı kazanarak avantajı ellerine geçirdiklerini söylelen Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Amacımız bu fırsatı değerlendirip, seyircimizin vereceği destekle turu geçmek ve adımızı finale yazdırmak. Tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz. Arkasspor'u sevenleri bu önemli müsabakada yanımızda görmek istiyoruz" dedi.



Arkasspor, çeyrek finalde Maliye Piyango'yu, Fenerbahçe ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u eleyerek yarı finale yükselmişti.



- İzmir