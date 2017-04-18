Arkasspor - Fenerbahçe: 2-3





SALON: İzmir Atatürk Vestel Venus Arena



HAKEMLER: Nurper Özbar (x), Yavuz Akdemir (xx)



ARKASSPOR: Mustafa (xx), Sanders (xx), Borges (xxx), Hakkı (xx), Sanchez (xxx), Yiğit Gülmezoğlu (xx), Ahmet (xx), Gökhan (xxx), Bravo (xx)



FENERBAHÇE: Sket (xxx), Sabit (xx), Metin (xxxx), Quesque (xxx), Pajenk (xx), Selçuk (xx), Mehmet (xxx), Alperay (xx), Oğulcan (xx), Bertuğ (xx)



SETLER: 19-25, 27-25, 22-25, 25-23, 14-16



SÜRE: 154 dakika (29, 40, 31, 31, 23)



EFELER Ligi'nde Arkasspor, Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Fenerbahçe'ye evindeki rövanş mücadelesinde tie-break setinde 3-2 yenildi. Seride durumun 1-1'e gelmesi nedeniyle finalisti belirleyecek üçüncü karşılaşma 21 Nisan Cuma günü İstanbul'da oynanacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena'da oynanan müsabakanın ilk 4 seti 19-25, 27-25, 22-25, 25-23'lük skorlarla bitince durum 2-2'ye geldi.



Çekişmeli geçen tie-break setinde Fenerbahçe 15-14 öndeyken, Baş Hakem Nurper Özbar, Arkassporlu Gökhan'a bir pozisyon sonrası itirazları nedeniyle kırmızı kart gösterince Fenerbahçe 1 sayı kazandı ve seti 16-14, müsabakayı da 3-2 galip bitirdi. Bu karar nedeniyle Hakkı hariç, Arkassporlu tüm voleybolcular maçtan sonra Hakem Özbar'ın elini sıkmadı. Arkasspor Menajeri Bülent Kandemir de karşılaşma sonrası sahaya inerek Nurper Özbar'a tepki gösterdi. - İzmir