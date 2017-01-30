Arkasspor Destek Bekliyor

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4'üncü maçında çarşamba günü evinde Paris Volley'le karşılaşacak Arkasspor'da Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Seyircimizin Atatürk Voleybol Salonu'nu doldurup takımımıza destek vermesini bekliyoruz" dedi.



Alman ekibi VfB Friedrichshafen ve Paris Volley'i deplasmanda mağlup ederek sağladıkları avantajı İzmir'de sürdürmek istediklerini sözlerine ekleyen Özden, "Grupta lider Zenit'in ardından 2'nci sıradayız ve kalan 3 müsabakanın 2'sini seyircimiz önünde oynama avantajına sahibiz. Fransız ekibi Paris Volley'i taraftarımızın da desteğiyle yenerek bir üst tura çıkma yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyoruz" diye konuştu.



