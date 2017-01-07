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Arkasspor'dan İyi Prova

Arkasspor'dan İyi Prova

EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor, evinde Maliye Piyango ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Arkasspor'dan İyi Prova

EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor, evinde Maliye Piyango ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Mavi beyazlılar, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda 4 set üzerinden oynanan özel randevuda rakibi karşısında 25-17, 25-19, 25-15'lik skorlarla 3-0 öne geçerken, son seti 25-19 kaybetti. Arkasspor, 10 Ocak Salı günü Balıkesir'de Halkbank'la oynayacağı kupa karşılaşması öncesi moral buldu.

- İzmir

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