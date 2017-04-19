Arkasspor'dan Hakem Tepkisi

VOLEYBOL Efeler Ligi play off yarı final eşleşmesinde İstanbul'da 3-1 mağlup ettiği Fenerbahçe'ye evinde tie-break setiyle 3-2 yenilen Arkasspor'da, Basın Sözcüsü Uğur Özden hakemlere tepki gösterdi. Finale çıkacak takımın cuma günü İstanbul'daki üçüncü randevuda belirleneceğini hatırlatan Özden, "Müsabakayı yöneten Nurper Özbar ve Yavuz Akdemir'in gününde olmadıklarını düşünüyorum. Tie-break setinde hakemin maç sayısını aleyhimize kırmızı kartla vermesi hepimizi üzdü. Bu şekide bitmesini arzu etmezdik. İstanbul'da kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Umarım rövanşa daha iyi hakemler atanır" diye konuştu. - İzmir