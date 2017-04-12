Arkasspor'da Fenerbahçe Alarmı

EFELER Ligi'nde yarı final ilk maçında cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Arkasspor, normal sezonu lider olarak tamamlayan rakibi karşısında 17 Nisan Pazartesi günü evinde oynayacağı rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.



İki galibiyete ulaşan takımın finale kalacağını, galibiyetlerin eşitliği halinde 3. maçın 20 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacağını belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, hedeflerinin final olduğunu dile getirdi.



Çeyrek finalde eledikleri Maliye Piyango karşısında özellikle Ankara'daki ikinci maçta iyi oyunlarını skora da yansıtıp rakiplerini elediklerini söyleyen Uğur Özden, "Aynı başarıyı Fenerbahçe serisinde de sergilemek istiyoruz. Normal sezonu liderlik koltuğunda tamamlayan Fenerbahçe karşısında çok sert bir seri bizleri bekliyor. Takımımızın yükselen bir grafiği var. Bunu Fenerbahçe serisine yansıtıp finale çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.



- İzmir