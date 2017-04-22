Arkasspor 5'i İstiyor

VOLEYBOL Efeler Ligi'ndeki yarı final üçüncü ve son maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek seride durumu 2-1'e getiren ve rakibini eleyerek adını finale yazdıran Arkasspor, tarihindeki beşinci Türkiye şampiyonluğu için kolları sıvadı. Finalde, Ziraat Bankası'nı eleyen Halkbank'la eşleşen Arkasspor, 3 galibiyet alması halinde kupayı müzesine götürecek. Arkasspor ve Halkbank arasındaki ilk 2 müsabaka, normal sezonu üst sırada tamamlayan Halkbank'ın sahasında olacak. İlk maç, 26 Nisan Çarşamba oynanacak. Sonraki 2 karşılaşma İzmir'de yapılacak. Finalde 2-2 eşitlik olması halinde beşinci ve son maç ise yine Ankara'da olacak.



Daha önce 2005-06, 2006-07, 2012-13 ve son olarak 2014-15 sezonunda Türkiye şampiyonluğu elde eden Arkasspdr, bu sezon finale yükselerek önümüzdeki yıl CEV Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını da şimdiden elde etti.



Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe'yi eleyerek moral bulduklarını belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İzmir'de Fenerbahçe'ye kaybettiğimiz maçta hakemlerin kötü yönetimi söz konusu olmuştu. Hak yerini buldu ve güzel bir oyunla turu geçtik. Ankara'daki ilk 2 maçtan galibiyet ya da galibiyetlerle dönmeyi, kupayı İzmir'de kaldırmayı istiyoruz" diye konuştu. - İzmir