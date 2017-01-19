Arkas Yeni Gemisini Çin'de Teslim Aldı

ARKAS, Çin'in Zhoushan adasındaki Ouhua tersanesine sipariş verdiği 8 yeni nesil eko-dizayn gemiden ilki olan Funda A'yı teslim aldı. Arkas, yaptığı 260 milyon dolar yatırımla 2018'de filosundaki gemi sayısını 53'e çıkaracak.



Türkiye'nin en büyük konteyner gemi filosuna sahip olan Arkas, Çin'de yaptırdığı 8 yeni nesil eko-dizayn gemiden ilki Funda A'yı teslim aldı. Çin'de Zhejiang Ouhua Tersanesi'nde gerçekleştirilen törene Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, gemilerin isim anneleri Funda Arkas ve Figen Bodur ile Türkiye'nin Shanghai Konsolosluğu Ticari Ateşesi Mustafa Yavuz, Zhoushan Belediye Başkan Yardımcısı Hu Xiaoyue, Ouhua Tersanesi Başkanı Qiao Weihai Başkan Yardımcısı Shen Zhihua, Ticari Direktör Annie Hao katıldı.



Konuşmaların ardından isim annelerin geminin bordasında şişe kırmasıyla gemiyle şans dilenerek, gemilere isimleri verildi. Törende Funda A gemisi ile birlikte önümüzdeki Mart'ta teslim alınacak sıradaki gemi Lucien A'nın da adı verildi.



GEMİ BAŞINA YÜZDE 25'E VARAN YAKIT TASARRUFU



Funda A ve Lucien A gemilerinin ikisi de 2 bin 586 TEU konteyner kapasiteli ve 186 metre uzunluğunda. Yeni nesil-eko dizayn bu gemiler, dünya denizciliğinde enerji verimliliği konusundaki uluslararası kurallara uygun makine özelliklerine ve tekne dizaynına (pervanesi, bulb yapısı, dümeni ve dümen sistemleri) sahip. Ağır yakıt kullanımına müsait MAN G Type motora sahip olan gemiler eski nesil gemilere kıyasla yüzde 25'e varan yakıt tasarrufu sağlayarak zehirli gazların doğaya salınımını minimuma indiriyor. İzmir limanına kayıtlı olan Funda A gemisi Uzakdoğu'da çalışacak.



Törende konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, "Sipariş verilen 8 geminin tamamının teslimatı 2018'in Mart ayına kadar tamamlanacak. Tamamını teslim aldığımızda filomuzdaki gemi sayısını 53'e çıkarken kapasite 100 bin TEU'yu aşacak" dedi.



- İzmir