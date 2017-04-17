Arkas Spor Destek Bekliyor

Voleybol Efeler Ligi play-off'unda 1-0 önde olduğu yarı final serisinde yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, "Fenerbahçe maçında tüm İzmirli voleybolseverleri salona, bu önemli maçta voleybolcularımızın yanında olmaya davet ediyoruz." dedi.



Özden, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'daki ilk maçta Fenerbahçe'yi yenerek avantajı ele geçirdiklerini kaydetti. Bu avantajlarını yarın kullanmak istediklerini belirten Özden, "İstanbul'da rakibimizi yenerek avantajı elimize aldık. Bu fırsatı iyi kullanıp turu İzmir'de seyircimizin bize vereceği destekle geçmek ve finale çıkmak istiyoruz. Tüm İzmirli voleybol severleri salona, bu önemli maçta voleybolcularımızın yanında olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Arkas Spor ile Fenerbahçe arasındaki yarı final serisinin ikinci karşılaşması saat 18.00'de Vestel Venus Arena Atatürk Voleybol Salonu'nda başlayacak. Müsabakayı Arkas Spor'un kazanması halinde İzmir temsilcisi adını finale yazdıracak, Fenerbahçe'nin kazanması halinde finale yükselecek ekip İstanbul'da oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.