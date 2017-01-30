Arkas Spor, Avantajını Sürdürmek İstiyor

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki dördüncü maçlarında Fransız ekibi Paris Volley'i yenerek, ilk üç maçta elde ettikleri avantajı sürdürmeyi ve bir üst tura çıkma yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istediklerini belirtti.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Arkas Spor, Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında Paris Volley'i, 1 Şubat Çarşamba günü İzmir'de misafir edecek.



İlk 3 maçta elde ettiği 2 galibiyetle 5 puan toplayan ve ikinci sırada yer alan mavi-beyazlılar, deplasmanda 3-1 yendiği rakibini bir kez daha mağlup edip gruptan çıkma adına avantajını sürdürmeye çalışacak.



Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, Aleksander Sikanjic (Slovenya) ve Roy Bensimon (İsrail) hakem ikilisi yönetecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Alman ekibi VfB Friedrichshafen ve Paris Volley'i deplasmanda mağlup ederek sağladıkları avantajı İzmir'de sürdürmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"C Grubu'nda lider Zenit'in ardından ikinci sıradayız ve kalan üç maçın ikisini seyircimiz önünde oynama avantajına sahibiz. Fransız ekibi Paris Volley'i taraftarımızın da desteğiyle yenerek gruptan bir üst tura çıkma yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyoruz. Seyircimizin Atatürk Voleybol Salonu'nu doldurup takımımıza destek vermesini bekliyoruz."