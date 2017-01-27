Voleybol Efeler Ligi 13. haftasında yarın Afyon Belediye Yüntaş'a konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, rakiplerini yenip zirve iddialarını sürdürmek istediklerini bildirdi.
Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde yarın Afyon Belediye Yüntaş'la karşılaşacaklarını, haftayı kayıpsız geçmek istediklerini belirterek, "Afyon Belediye Yüntaş'ı yenip, zirve iddiamızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Ligde oynadığı son 3 maçta Maliye Mili Piyango, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankası'na mağlup olan Arkas Spor, Ziraat Bankası'nın ardından 2. durumda bulunuyor.
Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor mücadelesi yarın saat 14.00'te Afyon Atatürk Spor Salonu'nda başlayacak.
Arkas Spor, Afyonkarahisar Deplasmanında
Voleybol Efeler Ligi 13. haftasında yarın Afyon Belediye Yüntaş'a konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, rakiplerini yenip zirve iddialarını sürdürmek istediklerini bildirdi.
Voleybol Efeler Ligi 13. haftasında yarın Afyon Belediye Yüntaş'a konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, rakiplerini yenip zirve iddialarını sürdürmek istediklerini bildirdi.
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