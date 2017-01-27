Arkas Spor, Afyonkarahisar Deplasmanında

Voleybol Efeler Ligi 13. haftasında yarın Afyon Belediye Yüntaş'a konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, rakiplerini yenip zirve iddialarını sürdürmek istediklerini bildirdi.

Arkas Spor, Afyonkarahisar Deplasmanında

Voleybol Efeler Ligi 13. haftasında yarın Afyon Belediye Yüntaş'a konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, rakiplerini yenip zirve iddialarını sürdürmek istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde yarın Afyon Belediye Yüntaş'la karşılaşacaklarını, haftayı kayıpsız geçmek istediklerini belirterek, "Afyon Belediye Yüntaş'ı yenip, zirve iddiamızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligde oynadığı son 3 maçta Maliye Mili Piyango, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankası'na mağlup olan Arkas Spor, Ziraat Bankası'nın ardından 2. durumda bulunuyor.

Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor mücadelesi yarın saat 14.00'te Afyon Atatürk Spor Salonu'nda başlayacak.

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