Arkas Sailing Team Yılın En Uzun Yelken Trofesinde Şampiyonluğa Bir Adım Daha Yaklaştı

İSTANBUL-DHA Arkas Spor Kulübü'nün yelken takımı Arkas Sailing Team, Bodrum BAYK Cup 2017 Kış Trofesi'nde beşinci ayağı da birincilikle tamamladı. Şampiyonluk kupasına bir adım daha yaklaşan takım 8-9 Nisan tarihlerinde 50 tekne ve 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşen beşinci ayakta IRC 0 sınıfının galibi oldu. Toplam yedi ayaktan oluşan Türkiye'nin en uzun yelken kış trofesi, mayıs ayında sona erecek.



Bu yıl on beşincisi düzenlenen, Türkiye'nin en uzun yelken kış trofesinde final yarışına sadce iki ayak kaldı. 8-9 Nisan tarihlerinde Bodrum'da 50 tekne ve yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışta, beşinci ayağında IRC 0 sınıfı birincisi değişmedi. Trofenin başından yakaladığı başarılı çıkışı sürdüren Arkas Sailing Team, beşinci ayağı da birinci olarak tamamladı ve haftanın galibi oldu.



Yarışta ilk gün iki şamandıra yarışı yapıldı. İkinci günde ise tek yarışta 18 mil uzunluğundaki rota katedildi. 15-20 knot esen rüzgarda rakipleriyle mücadele eden Arkas Sailing Team, zorlu bir haftayı daha birincilikle geride bırakarak şampiyonluk kupasına bir adım daha yaklaştı.



ARKAS Sailing Team yarışa; Tolga Yağlı, Serhat Altay, Fikret Oral, Serkan Yapan, Altuğ Şenermen, Tayfun Erey, Onur Tok, Tuğrul Elbirler, Erman Eroğlu, Onur Pekçetin'den oluşan deneyimli ve profesyonel ekibi ile katıldı. Yarışlara, Flying Box teknesiyle IRC 0 kategorisinde yarışan Arkas Sailing Team, son üç yıldır şampiyonluk kupasını kaldırdığı BAYK Kış Trofesi'ne 6 yıldır katılıyor.



Toplamda 7 ayaktan oluşan uzun soluklu mücadele, 21 Mayıs 2017'de tamamlanacak. 14-15 Ocak'ta başlayan ve beşinci ayağı geride bırakan yarış, 29-30 Nisan tarihlerinde devam edecek ve 20-21 Mayıs 2017'te yedinci ayakla tamamlanacak.